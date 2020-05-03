Вильфанд рассказал о приходе летней погоды в Москву
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает москвичей на следующей неделе. Об это сообщает RT.
По его словам, начиная с понедельника, 4 мая, и до четверга, 7 мая, температура будет на месяц «опережать свое климатическое развитие».
Вильфанд добавил, что в это время отклонение от климатической нормы составит 5°С, погода будет соответствовать июньским значениям.
«4 и 5 мая, дневные температуры будут в диапазоне +20...+21°С, в области — до 22°С», — рассказал он.
При этом 6 мая будет больше облаков.
Синоптик отметил, что ночью также будет теплая погода — выше 10°С. Минимальные ночные температуры будут в диапазоне +11...+13°С.