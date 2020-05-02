В Москве от коронавируса скончались 34 человека
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В Москве жертвами коронавируса нового типа COVID-19 стали еще 34 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб.
Общее число скончавшихся в результате заболевания коронавирусной инфекцией возросло до 729.
У всех умерших подтвержден диагноз пневмония, кроме того, у некоторых наблюдались сопутствующие заболевания.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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