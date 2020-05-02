Протест-пикник организовали возле Офиса Зеленского в Киеве

<img src="//img.gazeta.ru/files3/60/12923060/AP_180657660155-pic905-895x505-96967.jpg">

На Украине возле Офиса президента страны Владимира Зеленского прошел протест в форме пикника. Об этом сообщает «Страна.ua».

Участники акции расставили столы в центре Киева в соответствии с нормами социальной дистанции в 1,5 м. Также на каждом столе находились антисептики, у пришедших на акцию полиция проверяла наличие масок. Индивидуальный стол был поставлен и для самого Зеленского: на нем стояла именная табличка.

Организаторы протеста потребовали от украинских властей разрешить открыть во время карантина летние террасы кафе и ресторанов города.

Пришедших на акцию угостили пиццей и лимонадом, а полученные с мероприятия деньги организаторы решили направить в медучреждения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число зараженных COVID-19 на Украине за сутки выросло на 550

— ООН призывает собрать почти $70 млн для борьбы с COVID-19 на Украине

— Свыше 2,1 тысячи медиков заразились коронавирусом на Украине