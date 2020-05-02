Заразившийся COVID-19 врач выпал из окна больницы в Воронеже
Заболевший коронавирусом нового типа врач из Новоусманской центральной районной больницы в Воронежской области Александр Шулепов выпал из окна второго этажа медучреждения. Об этом сообщает телеканал «TV Губерния».
По информации канала, инцидент случился в ночь на субботу, 2 мая.
Как стало известно, 37-летний врач скорой помощи выпал из окна своей палаты, в которой он проходил лечение от коронавируса. По данным источника телеканала, мужчина остался в живых. В данный момент врачи борются за его жизнь.
В управлении МВД по региону телеканалу подтвердили, что из окна данной больницы ночью действительно выпал мужчина. Однако там не указали, кем он является и какие травмы получил.
По факту инцидента ведомство инициировало проверку.
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