Режим карантина ввели в 7 пунктах Нижегородской области

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввел режим карантина в семи населенных пунктах. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Решение о введении карантинных мер было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в населенных пунктах, а именно городском округе город Выкса, городе Кулебаки, городе Павлове, рабочем поселке Тумботино, селе Починки, а также рабочем поселке Мухтолово и рабочем поселке Гремячево.

Никитин подчеркнул, что в обозначенных районах работают важные предприятия, а также зафиксирован высокий уровень миграции, что спровоцировало рост числа заболевших. Так губернатор запретил въезд в населенные пункты лицам, которые там не проживают, а также запретил выезд из городов и поселков.

Передвижение было разрешено только работникам экстренных служб, а также сотрудникам занимающихся поставкой продукции организаций.

Всего в Нижегородской области коронавирусной инфекцией заражены 2 443 человека.

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