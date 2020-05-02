В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
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Двое детей разбились насмерть после того, как выпали из окна жилого дома на улице Талалихина в Москве, передает сайт ГСУ СК России по столице.
Сообщается, что по факту гибели малолетних мальчиков проводится доследственная проверка.
«По данным следствия, рядом с жилым домом в Таганском районе Москвы обнаружены тела двух мальчиков с травмами, характерными при падении с высоты. Установлено, что в квартире дети находились не одни», — говорится в сообщении.
В ведомстве также уведомили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).