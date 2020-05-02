Более 55,5 тысячи человек заражены коронавирусом в Канаде

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В Канаде число зараженных новым типом коронавируса СOVID-19 составило более 55, 5 тысяч человек. Об этом сообщает KXAN36.

Так общее число граждан, которые получили положительный результат анализов на коронавирус, возросло за сутки до 55 572 граждан.

Жертвами заболевания за время пандемии стали 3 446 пациентов.

Больше всего заражений зарегистрировано в провинции Квебек — 28 648 инфицированных, а также в провинции Онтарио — 17 119 случаев.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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