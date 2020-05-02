Почти 2 тысячи человек заразились COVID-19 в Турции за сутки

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В Турции положительный результат анализов на коронавирус за сутки получили 1983 человека. Об этом в своем Twitter сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Такой прирост зараженных за сутки стал минимальным за месяц.

Общее число COVID-инфицированных в стране увеличилось до более 124 тыс.

Кроме того, жертвами коронавирусной инфекции за сутки стали 78 пациентов. Общее число летальных исходов за время пандемии составило 3336.

Коджа добавил, что число излечившихся от заболевания увеличилось до 58 259.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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