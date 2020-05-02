Склад с медицинскими масками сгорел во Франции

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На севере Франции произошел пожар на складе с медицинскими масками. Об этом сообщает Le Parisien.

Инцидент, по данным издания, произошел в городе Бобинья на складе, где хранились медицинские маски и текстиль.

В результате пожара никто не пострадал, однако склад был уничтожен.

Полиция устанавливает причины возгорания, а также виновных в случившемся.

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