Склад с медицинскими масками сгорел во Франции
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На севере Франции произошел пожар на складе с медицинскими масками. Об этом сообщает Le Parisien.
Инцидент, по данным издания, произошел в городе Бобинья на складе, где хранились медицинские маски и текстиль.
В результате пожара никто не пострадал, однако склад был уничтожен.
Полиция устанавливает причины возгорания, а также виновных в случившемся.
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