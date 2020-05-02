Исследование выявило новый способ передачи коронавируса

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Голландские ученые из Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского университета рассказали о возможном новом способе передачи коронавирусной инфекции. Исследование было опубликовано на портале Eurekalert.

В ходе работы ученые проследили за воздействием коронавируса на клетки кишечника человека. В ходе экспериментов было установлено, что число инфицированных клеток возрастало и они быстро заражались после добавлении к органоидам COVID.

Так ученые отметили, что способом заражения коронавирусом COVID-19 могут стать грязные руки, поскольку у большой части зараженных также проявлялись такие симптомы как диарея, тошнота. Кроме того, вирусные частицы были обнаружены в стуле излечившихся от заболевания.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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