Около 2 тысяч медработников в Москве уже перенесли COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице коронавирусом переболели уже порядка 2 тыс. медицинских работников, передает ТАСС.
Он рассказал, что анализы на антитела к коронавирусу были взяты у 25 тыс. работников системы здравоохранения Москвы.
У 2 тыс. человек подтвердилось их наличие в крови, около 1 тыс. из них еще болеют.
По последним данным, в России выявлено 124 054 случая заражения новым коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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