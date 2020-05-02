Во Франции выявили первый случай заражения кошки COVID-19
Во Франции коронавирус впервые обнаружен у домашней кошки, сообщили в Национальной ветеринарной школе Альфора (ENVA).
Ветеринары рассказали, что как и в иных подтвержденных случаях у домашних животных в других странах, кошка жила с человеком, заразившимся COVID-19.
Отмечается, что у животного наблюдались характерные дыхательные и пищеварительные симптомы заболевания.
«На данном этапе исследований можно судить, что вирус трудно передается (этим животным — прим. «Газеты.ру»), даже в случае контакта с инфицированными владельцами», — заявили в ENVA.
Однако специалисты посоветовали больным COVID-19 избегать прямых контактов с их кошками, носить маску в их присутствии и мыть руки перед тем, как их погладить, чтобы защитить домашнего питомца от нового коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевания — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.