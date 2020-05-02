Россияне рассказали, чем займутся после отмены режима самоизоляции

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Большинство россиян после снятия ограничений в первую очередь планируют прогуляться по городу, а также обнять родных и друзей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте стопкоронавирус.рф.

Участники исследования ответили на вопрос, чем они займутся первым делом после снятия ограничений.

29-42% респондентов ответили, что планируют прогуляться по городу.

Вариант «объятия с родными и друзьями» выбрали 25-26% опрашиваемых.

От 16% до 20% мечтают записаться в парикмахерскую, а от 6 до 9% - пойти в ресторан или кафе.

Отправиться в кино, театр или музей планируют 5-6% участников исследования. Еще 3-4% хотят нарядиться и пойти «в люди».

В опросе приняли участие свыше 126,2 тыс. человек.

По последним данным, в России выявлено 124 054 случая заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В настоящее время во всех регионах России во избежание распространения COVID-19 введен режим самоизоляции.