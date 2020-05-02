В метро Москвы начнется продажа медицинских масок

На станциях Московского метрополитена со следующей недели появятся на продажу медицинские маски. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя транспортного комплекса столицы Максима Ликсутова.

Отмечается, что они будут продаваться в отдельных специализированных ларьках или в кассах метро.

По словам Ликсутова, их цены не будут отличаться от аптечных.

«Метрополитен получает эти маски на реализацию от городских структур», — уточнил руководитель.

Появятся маски в метро в понедельник или вторник следующей недели, 4-5 мая.

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