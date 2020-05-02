В метро Москвы начнется продажа медицинских масок
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На станциях Московского метрополитена со следующей недели появятся на продажу медицинские маски. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя транспортного комплекса столицы Максима Ликсутова.
Отмечается, что они будут продаваться в отдельных специализированных ларьках или в кассах метро.
По словам Ликсутова, их цены не будут отличаться от аптечных.
«Метрополитен получает эти маски на реализацию от городских структур», — уточнил руководитель.
Появятся маски в метро в понедельник или вторник следующей недели, 4-5 мая.
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