В Москве раньше срока проснулись клещи

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В Москве в 2020 году клещи проснулись раньше срока, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

По данным портала, с начала весны в Москве от укусов этих насекомых пострадали уже 112 человек.

В Роспотребнадзоре утверждают, что на данный момент случаев заражения инфекционными заболеваниями после укусов клещей не выявлено.

Специалисты посоветовали при выходе на улицу надевать облегающую закрытую одежду из плотных тканей, головной убор, а также высокую обувь, в которую можно заправить брюки.

Кроме того, рекомендуется обработать специальными составами для защиты от насекомых домашних питомцев.

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