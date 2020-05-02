В Москве раньше срока проснулись клещи
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В Москве в 2020 году клещи проснулись раньше срока, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
По данным портала, с начала весны в Москве от укусов этих насекомых пострадали уже 112 человек.
В Роспотребнадзоре утверждают, что на данный момент случаев заражения инфекционными заболеваниями после укусов клещей не выявлено.
Специалисты посоветовали при выходе на улицу надевать облегающую закрытую одежду из плотных тканей, головной убор, а также высокую обувь, в которую можно заправить брюки.
Кроме того, рекомендуется обработать специальными составами для защиты от насекомых домашних питомцев.
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