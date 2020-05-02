В Красноярске после падения из окна умерла врио главврача госпиталя

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В Красноярске через неделю после падения из окна скончалась исполняющая обязанности главврача краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, сообщили в Минздраве региона.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали о том, что врио главврача госпиталя выпала из окна лечебного учреждения.

В некоторых региональных СМИ появилась информация, что инцидент произошел во время совещания, где обсуждалась возможность размещения для лечения в госпитале больных COVID-19. Позже Минздрав опроверг эту информацию.

«Первого мая ушла из жизни и.о. начальника краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая. В течение недели она находилась в реанимации больницы скорой медицинской помощи, врачи боролись за ее жизнь. К сожалению, 1 мая Елены Александровны не стало», — говорится на сайте ведомства.

Погибшая более 20 лет проработала в системе здравоохранения Красноярского края, занимала руководящие должности в структурах по организации медицинской помощи населению региона.