Синоптик сообщил о первых весенних грозах в Москве

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что первые очаговые весенние грозы прогремят над Москвой в воскресенье, 3 мая, передает РИА «Новости».

По его словам, в этот день столбики термометров покажут +20°С. Такое повышение температуры может спровоцировать образование кучево-дождевых облаков, что, в свою очередь, приведет к грозе.

«Таким образом, с 70% вероятностью в столичном регионе прогнозируются первые очаговые весенние грозы, сезон которых обычно открывается с 15 апреля», — заключил Тишковец.

Синоптик добавил, что в ближайшие сутки температура на 3-4°С превысит климатическую норму.

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