Вывозной рейс с жителями Дальнего Востока вылетел из Шанхая во Владивосток

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Во Владивосток из Шанхая вылетел вывозной рейс с жителями Дальнего Востока, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя российского аэропорта.

«Борт вылетел, прибытие ожидается в 19.35 (12.35 мск)», — сказал он.

Данным рейсом на родину должны вернуться россияне, проживающие в Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области, Якутии, Еврейской автономной области, Забайкалье.

После Владивостока борт отправится в Благовещенск.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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