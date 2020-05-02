В Грузии скончался восьмой пациент с COVID-19

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В Грузии скончался восьмой пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.

Всего в республике выявлено 582 случая заражения COVID-19.

В настоящее время на карантине находятся 5,1 тыс. человек, в стационарах — 551.

Вылечились от болезни 207 пациентов.

В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По последним данным, в мире выявлено 3,4 млн случаев заражения коронавирусом нового типа.

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