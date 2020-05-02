СК возбудил дело после пожара на крупнейшем в мире плавзаводе в Находке
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва на плавбазе «Всеволод Сибирцев», в результате чего погиб один человек. Об этом сообщается на сайте СК.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК России (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По предварительным данным следствия, на судне «Всеволод Сибирцев», находящемся на территории АО «Приморский завод», в ходе сварочных работ произошло возгорание и хлопок газовоздушной смеси.
В результате инцидента один человек погиб, еще один госпитализирован с травмами.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Определен очаг возгорания на крупнейшем в мире плавзаводе в Находке
— Один человек погиб при пожаре на крупнейшем в мире плавзаводе в Находке