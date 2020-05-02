СК возбудил дело после пожара на крупнейшем в мире плавзаводе в Находке

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва на плавбазе «Всеволод Сибирцев», в результате чего погиб один человек. Об этом сообщается на сайте СК.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК России (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным следствия, на судне «Всеволод Сибирцев», находящемся на территории АО «Приморский завод», в ходе сварочных работ произошло возгорание и хлопок газовоздушной смеси.

В результате инцидента один человек погиб, еще один госпитализирован с травмами.

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