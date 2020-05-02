Определен очаг возгорания на крупнейшем в мире плавзаводе в Находке

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В Дальневосточной транспортной прокуратуре рассказали, где располагался очаг возгорания на плавбазе «Всеволод Сибирцев» в Находке, сообщает РИА «Новости».

По данным представителя прокуратура, на судне взорвался газовый баллон. Это и привело к пожару. В связи с этим уточняются причины возгорания баллона.

«Угрозы затопления судна нет», — добавили в прокуратуре.

По предварительным данным, в результате пожара погиб один мужчина, а также пострадала женщина. В настоящее время на месте работают спасатели. Они разыскивают очаг возгорания. Также на место прибыл и.о. транспортного прокурора Находки.

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