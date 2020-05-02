Один человек погиб при пожаре на крупнейшем в мире плавзаводе в Находке

<img src="//img.gazeta.ru/files3/841/10210841/upload-IMG_9897-pic905-895x505-88263.jpg">

На крупнейшем в мире плавзаводе «Всеволод Сибирцев» в Находке произошел пожар, есть пострадавший и жертва. Об этом рассказали РИА «Новости» в экстренных службах региона.

По данным МЧС, возгорание произошло из-за сварочных работ на плавбазе.

Источник в службах добавил, что, по предварительным данным, в результате пожара погиб один мужчина, а также пострадала женщина.

В настоящее время на месте работают спасатели. Они разыскивают очаг возгорания.

Известно, что длина плавзавода «Всеволод Сибирцев составляет 179,93 метра, высота от нижней до наивысшей точки — 45 метров, водоизмещение — 32,096 тонны. Плавзавод «Всеволод Сибирцев» признан самым крупным в мире.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пожар произошел в восьми домах Иркутской области

— Спасатели на мотоциклах начали патрулировать Москву

— В 60 регионах РФ введен особый противопожарный режим