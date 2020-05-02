Один человек погиб при пожаре на крупнейшем в мире плавзаводе в Находке
На крупнейшем в мире плавзаводе «Всеволод Сибирцев» в Находке произошел пожар, есть пострадавший и жертва. Об этом рассказали РИА «Новости» в экстренных службах региона.
По данным МЧС, возгорание произошло из-за сварочных работ на плавбазе.
Источник в службах добавил, что, по предварительным данным, в результате пожара погиб один мужчина, а также пострадала женщина.
В настоящее время на месте работают спасатели. Они разыскивают очаг возгорания.
Известно, что длина плавзавода «Всеволод Сибирцев составляет 179,93 метра, высота от нижней до наивысшей точки — 45 метров, водоизмещение — 32,096 тонны. Плавзавод «Всеволод Сибирцев» признан самым крупным в мире.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Пожар произошел в восьми домах Иркутской области
— Спасатели на мотоциклах начали патрулировать Москву