Коронавирус обнаружили у более 3,4 млн человек по всему миру

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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило отметку в 3,4 млн человек, свидетельствуют данные портала DXY.cn.

По обновленным сведениям, число вылечившихся увеличилось до 1,081 млн. Умерли за всего время от инфекции 239 583.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В России заразились более 114 тыс. человек. При этом выздоровели свыше 13 тыс. пациентов, скончались — 1 169.

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