Названа дата проведения репетиции воздушной части парада Победы в Москве

<img src="//img.gazeta.ru/files3/33/12661033/upload-RIAN_5494237.HR-pic905-895x505-79585.jpg">

Репетиция воздушной части парада Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запланирована в Москве на 4 мая. Об этом «Известиям» рассказали источники в Минобороны РФ.

По данным источников, схема пролета военных самолетов осталась такой же, что и была в прошлых годах. Планируется, что репетиция начнется в 09.00 и пройдет над Красной площадью. Тренировки закончатся около 11.00 мск.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о переносе проведения торжественных мероприятий 9 мая из-за ситуации с коронавирусом. Глава государства пообещал, что празднование состоится, но позже.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В России заразились инфекцией более 114 тыс. человек. При этом выздоровели свыше 13 тыс. пациентов, умерли — 1 169.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дата проведения парада Победы зависит от ситуации с коронавирусом

— Путин поддержал идею спеть с балкона «День Победы» 9 мая