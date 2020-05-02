В Чечне полностью приостановили работу общественного транспорта

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Власти Чечни заявили о полной приостановке работы общественного городского транспорта до 11 мая в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило Минтранспорта региона.

Отмечается, что местные жители не смогут воспользоваться транспортом до 11 мая включительно. Также власти попросили граждан соблюдать режим самоизоляции и быть дома.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров продлил до 11 мая ограничения, введение в республике в связи с вирусом.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В России заразились инфекцией более 114 тыс. человек. При этом выздоровели свыше 13 тыс. пациентов, умерли — 1 169.

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