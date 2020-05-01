Роспотребнадзор: лекарства можно заказывать онлайн

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Поправки в закон об обращении лекарственных препаратов разрешают дистанционную продажу некоторых лекарственных препаратов, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Аптеки, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение Росздравнадзора, смогу осуществлять онлайн-продажу безрецептурных лекарств, указано в сообщении.

При этом запрещается дистанционная продажа любых наркотических и психотропных препаратов, а также средств с содержанием этанола выше 25%, сообщает Роспотребнадзор.

Кроме того, поправки позволяют правительству России в условиях чрезвычайной ситуации устанавливать временный порядок дистанционной торговли некоторыми рецептурными лекарствами.

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