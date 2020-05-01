Замглавы УМВД Воскресенска задержан за получение взятки в 100 тысяч рублей

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Заместитель начальника управления МВД по Воскресенску и следователь полиции задержаны за получение взятки размером 100 тысяч рублей, заявила представитель Главного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Врадий, задержанные требовали у подозреваемого взятку за отказ от назначения в его отношении более строгой меры пресечения.

Замглавы УМВД и его подчиненной предъявлены обвинения по статье о получении взятки за незаконные действия (бездействие) с использованием своего должностного положения группой лиц по предварительному сговору.

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