Метро Москвы закроет еще 45 вестибюлей с 3 мая
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Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за снижения нагрузки. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.
Вестибюли станций будут временно закрыты с понедельника, 3 мая. Так в новый список вошли вестибюли станций «Свиблово» и «Ботанический сад», где пассажиров стало меньше на около девять тысяч человек.
В общей сложности из-за снижения пассажиропотока метрополитен закрыл вестибюли 78 станций.
При этом сами станции продолжат работу. Вход и выход в город будут организованы через близлежащие открытые вестибюли.
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