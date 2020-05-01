Новая пресс-секретарь Белого дома пообещала никогда не врать журналистам
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Новая пресс-секретарь Белого дома Кэйли Макинани заявила журналистам, что никогда не будет им врать. Об этом сообщает NPR.
Соответствующее заявление пресс-секретарь сделала в рамках первого за 2020 год брифинга.
«Я никогда не буду врать вам», — подчеркнула Макинани.
Она также добавила, что намерена и дальше проводить брифинги, в отличие от своих прошлых коллег.
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