Новая пресс-секретарь Белого дома пообещала никогда не врать журналистам

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Новая пресс-секретарь Белого дома Кэйли Макинани заявила журналистам, что никогда не будет им врать. Об этом сообщает NPR.

Соответствующее заявление пресс-секретарь сделала в рамках первого за 2020 год брифинга.

«Я никогда не буду врать вам», — подчеркнула Макинани.

Она также добавила, что намерена и дальше проводить брифинги, в отличие от своих прошлых коллег.

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