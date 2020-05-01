Министр строительства России Якушев госпитализирован с коронавирусом

Глава министерства строительства России Владимир Якушевпринял решение о госпитализации в связи с заражением коронавирусом нового типа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства.

Коронавирусная инфекция выявлена также у заместителя министра Дмитрия Волкова, говорится в сообщении. В настоящее время исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ России назначен Никита Стасишин.

30 апреля стало известно, что коронавирус нового типа выявлен у премьер-министра России Михаила Мишустина.

По последним данным, в России подтвержден 114 431 случай заражения коронавирусом нового типа. Общее число летальных исходов составляет 1169, вылечились 13 220 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.