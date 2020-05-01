Канада запрещает использование штурмового оружия

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Федеральное правительство Канады запретило использование, покупку и продажу штурмового оружия. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо в ходе обращения к нации, сообщает CTV News.

Под запрет попадают 1,5 тыс. моделей штурмового оружия, которые использовались при массовых расстрелах на территории страны. Новые правила вступают в силу с момента оглашения, подчеркнул Трюдо.

Ранее премьер-министр Канады заявлял о намерении ужесточить контроль за ношением оружия в стране после стрельбы в Новой Шотландии.

В ночь на 19 апреля 51-летний зубной протезист в полицейской форме учинил стрельбу в канадской провинции Новая Шотландия. В ходе перестрелки с правоохранителями он погиб.

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