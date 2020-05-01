ООН: ограничение воздушных перелетов ставит под угрозу детскую вакцинацию

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Ограничение воздушных перелетов из-за пандемии коронавируса ставит под угрозу кампанию по проведению детской вакцинации от различных заболеваний в десятках стран мира, передает «Интерфакс» заявление представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Марикси Меркадо.

По ее словам, цены на грузовые перевозки в авиакомпаниях за последний месяц выросли почти на 200%. С 22 марта ЮНИСЕФ столкнулся с 70-80% сокращением объема транспортировки вакцин. Такая ситуация ставит под угрозу здоровье детей в странах Африки, Мьянме и КНДР.

Меркадо также подчеркнула, что до пандемии коронавируса вакцины от кори, полиомиелита и прочих болезней были недоступны для 20 млн детей младше одного года по всему миру. В нынешней ситуации проблема стоит еще более остро.

Согласно данным ЮНИСЕФ, в 2019 году организация доставила 2,34 млрд вакцин в 100 стран для 45% детей мира младше пяти лет.

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