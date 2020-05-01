Прокуратура проверяет данные о продаже земли у воинского захоронения в Истре

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Прокуратура Московской области проверяет информацию о продаже в частную собственность участка земли, который находится на месте воинского захоронения в Истре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

По сообщениям сотрудников Музея отечественной военной истории, в Истре был продан участок земли, граничащий с братской могилой бойцов, остановивших наступление на Москву в декабре 1941 года. При этом, по данным музея, фактическое захоронение распространяется на всю рощу рядом с могилой.

Отмечается, что при начале раскопок новым собственником из земли были извлечены останки 43 человек, их перенесли в другую братскую могилу. В настоящее время областная прокуратура проводит проверку на нарушение российского законодательства при использовании участка.