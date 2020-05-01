Дюков: цена на нефть может вырасти до $30 с восстановлением спроса летом

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Цена на нефтяном рынке может вырасти до $30 за баррель с восстановлением летнего спроса, однако резкого роста стоимости ожидать не стоит, передает ТАСС слова главы «Газпром нефти» Александра Дюкова.

«Не стоит ждать резкого роста цен на нефть уже в мае. Надеюсь, что летом этого года с восстановлением спроса на нефть, цены уже превысят уровень $30 за баррель, а к концу года приблизятся и к $40», — сказал Дюков в эфире Первого канала.

Он отметил, что сделка в рамках ОПЕК+, которая начала действовать в мае, уже начала оказывать эффект, в том числе потому, что «рынок поверил в серьезность намерений участников этой сделки».

12 апреля министры экономики ОПЕК+ пришли к соглашению по сокращению нефтедобычи в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки. С 1 мая оно вступило в силу.

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