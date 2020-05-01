Дюков: цена на нефть может вырасти до $30 с восстановлением спроса летом
Цена на нефтяном рынке может вырасти до $30 за баррель с восстановлением летнего спроса, однако резкого роста стоимости ожидать не стоит, передает ТАСС слова главы «Газпром нефти» Александра Дюкова.
«Не стоит ждать резкого роста цен на нефть уже в мае. Надеюсь, что летом этого года с восстановлением спроса на нефть, цены уже превысят уровень $30 за баррель, а к концу года приблизятся и к $40», — сказал Дюков в эфире Первого канала.
Он отметил, что сделка в рамках ОПЕК+, которая начала действовать в мае, уже начала оказывать эффект, в том числе потому, что «рынок поверил в серьезность намерений участников этой сделки».
12 апреля министры экономики ОПЕК+ пришли к соглашению по сокращению нефтедобычи в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки. С 1 мая оно вступило в силу.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи вступило в силу