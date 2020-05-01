В Испании задержан экс-депутат Госдумы России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/781/11793781/Depositphotos_184396406_l-2015-pic905-895x505-14792.jpg">

Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА «Новости».

Отмечается, что мужчина находился в международном розыске по запросу России.

Он подозревается в хищении государственных средств, которые были направлены на проведение конкурса на один проект.

Экс-депутата арестовали в провинции Аликанте.

Отмечается, что он в прошлом также «занимал пост заместителя председателя правительства одного из важных российских регионов».

Решение о его экстрадиции в Россию примет Национальный суд Испании.