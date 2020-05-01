В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
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Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА «Новости».
Отмечается, что мужчина находился в международном розыске по запросу России.
Он подозревается в хищении государственных средств, которые были направлены на проведение конкурса на один проект.
Экс-депутата арестовали в провинции Аликанте.
Отмечается, что он в прошлом также «занимал пост заместителя председателя правительства одного из важных российских регионов».
Решение о его экстрадиции в Россию примет Национальный суд Испании.