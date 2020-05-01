Главный раввин России призвал помолиться о заразившемся COVID-19 Мишустине

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Главный раввин России Берл Лазар призвал иудеев помолиться о здоровье премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что он произнес слова из талмудического трактата «Пиркей авот»: «Молись за благополучие правительства».

«Дай Бог, чтобы наш премьер-министр поскорее поправился, чтобы эпидемия поскорее закончилась, и все мы вернулись к нормальной жизни здоровыми и сильными», — цитирует Лазара его пресс-служба.

Раввин также отправил письмо лично главе правительства с пожеланиями о скорейшем выздоровлении.

30 апреля в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным Мишустин сообщил о положительном результате его теста на коронавирус. В качестве кандидатуры на пост исполняющего обязанности главы правительства в свое отсутствие он назвал имя своего первого заместителя – Андрея Белоусова.

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