Вильфанд рассказал о погоде в Москве на майских праздниках

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей на майские праздники. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По его словам, 1 мая днем будет +12-13°С и солнечно. Однако такой температурный фон ниже на три градуса по отношению к климатическим характеристикам.

«С завтрашнего дня и температурный фон будет ближе к обычным значениям. Днем будет +15-17°С, ночью не ожидаем отрицательных температур, погода завтра будет без осадков», — заявил Вильфанд.

Он добавил, что с 3 мая температура повысится до летних значений. Ночью будет +8-19°С, днем +23-25°С. Также ожидаются первые майские грозы.

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