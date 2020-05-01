102-летняя женщина излечилась от коронавируса в Сингапуре

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В Сингапуре 102-летняя Яп Лэй Хун вылечилась после заражения коронавирусом. Она была самой пожилой пациенткой страны, у которой обнаружили COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление администрации дома престарелых, где проживает женщина.

«Мы приветствуем возвращение большинства наших жителей, которые были госпитализированы <...> Среди них Яп Лэй Хун, у которой был диагностирован коронавирус 1 апреля, она чувствует себя удовлетворительно», — сказали в руководстве учреждения.

Ранее в этом доме престарелых специалисты зафиксировали вспышку коронавируса нового типа у 16 пенсионеров, умерли два человека.

Всего в Сингапуре в настоящее время количество заразившихся COVID-19 превысило 18 тыс. Скончались только 15 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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