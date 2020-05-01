Онлайн-дебаты между Захаровой и Навальным сорвались

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Анонсированные онлайн-дебаты между официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой и главой Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным, запланированные на 1 мая, не состоятся из-за разногласий по формату их проведения. Об этом написал в Twitter журналист Алексей Пивоваров, который должен был стать модератором дискуссии.

«Утром между сторонами возникли разногласия о необходимости модерации, и поскольку договориться им не удалось, я как приглашенная сторона, выхожу из этой истории и больше в ней никак не участвую», — написал Пивоваров.

По словам Захаровой, дебаты не состоялись по вине главы ФБК. Она сообщила, что Навальный согласился говорить «только через модератора» и начал предъявлять условия для проведения разговора, в том числе по выбору тем. В заключении она назвала его «конченным трусом».

В свою очередь Навальный заявил, что изначально Захарова согласилась на предложенный формат разговора, однако утром изменила свое решение. Он назвал «странной штукой» дебаты без ведущего, отметив, что готов их провести «в любом формате».

Ранее основатель ФБК раскритиковал официального представителя МИД за интервью, которая она дала журналисту Михаилу Зыгарю по вопросу эвакуации граждан России из-за рубежа на фоне пандемии коронавируса. После этого Мария Захарова предложила Навальному провести публичные дебаты с помощью онлайн-разговора, а «не в судах, где можно спрятаться за формулировки или адвокатов».