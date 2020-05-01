Палестина попросила помощи России в борьбе с COVID-19

Палестина попросила у России 100 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), защитные костюмы для врачей и 20 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла Палестины в РФ Абдельхафиза Нофаля.

Отмечается, что письмо с просьбой о предоставлении помощи направил премьер-министру России Михаилу Мишустину премьер Палестины Мухаммед Штайе.

Речь идет о 20 тысяч тестов на выявление коронавируса, 100 аппаратах ИВЛ, 5 тысяч защитных костюмах.

По словам Нофаля, запрос находится в проработке.

Он отметил, что в случае согласия российской стороны, груз придется перевозить самолетом через Израиль, или через Иорданию.

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