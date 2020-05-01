Власти Японии намерены на месяц продлить режим ЧС из-за коронавируса

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Правительство Японии намерено 4 мая продлить режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в стране на один месяц, передает ТАСС слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

«Я поручил <...> проработать план продления режима ЧС на один месяц на всей территории страны в качестве меры по противодействию распространению вируса», — сказал японский премьер.

Ранее кабмин Японии ввел режим ЧС на территории страны до 6 мая. Несмотря на невысокий прирост числа новых случаев заражения, правительство высказало намерение не ослаблять карантинные мероприятия на территории всей страны.

По официальным данным, в настоящее время в Японии зафиксировано 14 311 зараженных COVID-19, 455 человек скончались.

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