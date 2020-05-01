Глава города в Дагестане Исламудин Нургудаев заразился COVID-19
Глава города Буйнакск в Дагестане Исламудин Нургудаев заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
«Несмотря на все предпринятые мною меры по недопущению заражения, первый тест на наличие новой коронавирусной инфекции у меня дал положительный результат», — написал чиновник.
Он отметил, что ушел в самоизоляцию и придерживается предписаний врачей.
Нургудаев также добавил, что продолжит свою деятельность в онлайн-режиме.
Временное исполнение обязанностей главы Буйнакска он возложил на первого заместителя — Исаева Шамиля.
По последним данным, в России выявлен 114 431 случай заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,3 млн.
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