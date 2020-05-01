В двух общежитиях Киева зафиксированы очаги коронавируса
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что очаги коронавируса были зафиксированы в двух общежитиях Киева. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Уточняется, что одно общежитие находится на улице Бажова, там был обнаружен один больной и 60 человек, с которыми он контактировал. Второе общежитие находится на улице Бойчука, где пять больных и среди контактных лиц — все жители общежития.
В зданиях обоих общежитий проводится дезинфекция, больные госпитализированы, контактные лица находятся в самоизоляции.
По последним данным, на Украине выявлен 10 861 случай заболевания, умерли 272 человека, выздоровели 1 413. В Киеве заразились 1 453 человека.
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