В Подмосковье при пожаре в частном сарае погибло более 70 животных

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В деревне Александрово в Можайском районе Подмосковья произошел пожар в частном сарае, в результате которого погибло более 70 рогатых животных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.

Пожар произошел рано утром в частном сарае на площади 160 кв. м. Здание сгорело полностью.

«В огне погибли более 70 голов рогатого скота», — добавили в пресс-службе.

Пожар был потушен в 04.39 мск, причины случившегося устанавливаются.

Источник в свою очередь уточнил, что в сарае находилось около 70 овец и три теленка.

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