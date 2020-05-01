МЧС доставило мобильный госпиталь на Чаяндинское месторождение

МЧС доставило мобильный госпиталь на 30 мест на Чаяндинское месторождение в Якутии, где объявлен карантин из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что кроме госпиталя будет развернут пункт временного размещения вместимостью до 125 человек.

Известно, что в составе госпиталя на месторождении в Ленском районе будут работать четыре врача, а также четыре человека медперсонала.

28 апреля рабочие Чаяндинского месторождения вышли на митинг, на котором высказали недовольство санитарно-эпидемиологической обстановкой, условиями содержания и качеством питания. Рабочие также пожаловались на отсутствие средств индивидуальной защиты и ограничительных мер на фоне распространения заболевания. Кроме того, вахтовики написали открытое письмо, где сообщили, что их незаконно удерживают во ВЗиСе [временные здания и сооружения] около объекта.

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