Ежедневно в Москве выписывают около 1,4 тысячи штрафов за нарушение самоизоляции

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Министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, что в столице за нарушение самоизоляции составляют около 1,4 тысячи протоколов ежедневно на протяжении недели. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, около 1,4 тысячи протоколов было составлено 30 апреля за нахождение на улице без разрешенных оснований.

Данчиков отметил, что такой показатель в районе от 1,3 до 1,4 тысячи протоколов держится ежедневно на протяжении недели.

Министр уточнил, что много людей собираются во дворах, на детских и спортивных площадках, а также на скамейках, на бульварах и в парковых зонах.

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