В Москве 1 мая ожидается до +13°С

В праздник День труда — 1 мая в столице и Подмосковье ожидается до +13°С. Об этом следует из данных Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столбике термометра будет колебаться от +11 до +13°C.

В небе будет переменная облачность. На юго-востоке области пройдет небольшой дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Ночью температура опустится до +2°...+4°C. В Московском регионе ожидается переменная облачность, без осадков.

Атмосферное давление днем составит 748 мм ртутного столба, а ночью — 749 мм.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.