Число зараженных коронавирусом в Индии превысило 35 тыс. человек

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За минувшие сутки число инфицированных коронавирусом нового типа в Индии увеличилось почти на 2 тысячи человек и достигло 35 043. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство здравоохранения и семейного благополучия страны.

Согласно данным ведомства, лечатся от инфекции сейчас 25 007 человек.

При этом число выздоровевших возросло до 8 888.

Число летальных исходов от COVID-19 достигло 1 147.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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