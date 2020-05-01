В подмосковном лесу обнаружили скелет человека

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Житель подмосквоного Волоколамска обнаружил в лесном массиве, находящемся в примерно в 500 м от жилых домов города, человеческий скелет мужчины, передает РЕН ТВ.

По данным телеканала, человеческие останки были частично закопаны в землю. На скелете были остатки майки темно-серого цвета и зеленые трусы. При этом видимых следов борьбы и багровых пятен на месте не найдено.

Полиция устанавливает обстоятельства гибели мужчины.