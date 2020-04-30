У 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили COVID-19
У 111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Уточняется, что такое количество заражений было зафиксировано с начала месяца.
Согласно последним данным, в России зарегистрировано 106 498 случаев заражения COVID-19. При этом 1 073 человека скончались, 11 619 выздоровели.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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